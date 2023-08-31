Певица Юлианна Караулова сталкивалась с преследованием: «Это страшно»

Знаменитости даже пришлось обращаться в полицию и нанимать охранника.

Юлианна Караулова — довольно известная певица. И поклонников у нее достаточно. Но все ли знают, что такое личные границы? Исполнительница призналась корреспонденту 5-tv.ru, что сталкивалась с преследованием. И подобное поведение, особенно со стороны мужчин, вызывает у нее некомфортные ощущения и страх.

«Я когда-то рассказала о каких-то моментах преследования. И человек, о котором шла речь, решил, что это, видимо, какая-то индульгенция на то, чтобы видеться со мной чаще. Он стал активнее себя вести. Поэтому с тех пор я никаких конкретных примеров не рассказываю. Но могу сказать, что для такого человека, как я, который является объектом преследования, это весьма некомфортно, а зачастую страшно. Поэтому десять раз подумайте, стоит ли нарушать личное пространство человека в тех местах, где он к этому не готов», — заявила Караулова на музыкальной премии Top Hit Music Awards Russia, которая прошла в клубе VK Gipsy Moscow

Звезда добавила, что ей несколько раз приходилось писать заявление в полицию. Кроме того, она наняла охранника, который встречал ее у дома и сопровождал на улице. С тех пор девушка стала гораздо аккуратнее, и старается лишний раз не публиковать информацию о том месте, где она находится.

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