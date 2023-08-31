Журналист Такер Карлсон: в 2024 году США может начать войну с Россией

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 92 0

По мнению телеведущего, администрация Джо Байдена может сфальсифицировать нападение на Польшу.

Журналист Такер Карлсон: в 2024 году США может начать войну с Россией

Фото: Zuma \ TASS

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Администрация президента США Джо Байдена намерена начать полномасштабную войну с Россией, чтобы попытаться спасти статус мирового гегемона и власть в стране. Такое мнение выразил журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле.

По его словам, нынешнее руководство Белого дома погрязло в преступлениях, поэтому те не хотят допустить смены власти. Ради этого они готовы пойти на эскалацию.

«Они планируют воевать с Россией. Вот их желание. Грядет настоящая война США с Россией в следующем году… Я думаю, что это политическая мера — им нужно начать боевые действия, чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени», — отметил Карлсон.

Он добавил, что война может начаться с помощью Польши. На территории европейской страны могут упасть якобы «российские» ракеты, и США придется реагировать на нападение на союзника. Понятно, что это нападение будет сфальсифицировано.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Такер Карлсон обвинил администрацию Джо Байдена в подрыве газопровода «Северный поток». Он предупредил, что подобные действия приближают развал НАТО.

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