Какой версии придерживается знаменитый журналист?

Американский телеведущий Такер Карлсон обвинил администрацию Джо Байдена в подрыве газопровода «Северный поток». И добавил, что этот теракт приведет лишь к одному — разрушению существующего миропорядка и распаду НАТО из-за противоречий между союзниками.

«Это был крупнейший акт промышленного саботажа в истории. Это было нападение на Германию, которая является самой могущественной страной в Европе. Западная Европа — последний союзник Америки. И мы атаковали нашего самого важного союзника. НАТО не сможет устоять в долгосрочной перспективе», — говорит он.

Официально немецкое правительство никогда не выскажет критики в адрес США, уверен Карлсон. И только отдельные немецкие депутаты интересуются расследованием диверсии и также, как и американский журналист, склонны подозревать в подрыве газопровода Вашингтон.

Ранее 5-tv.ru писал, что участники расследования взрывов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» сообщили, что следы ведут на Украину, а фактов о причастности России не найдено. Телеканал ZDF и издание Spiegel передают, что федеральная прокуратура продолжает расследование, однако источники убеждены, что в происшествии замешан киевский режим.