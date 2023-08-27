«Очень просит»: Такер Карлсон мечтает взять интервью у Путина

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 18 0

Такер Карлсон хочет взять интервью у Путина

«Очень просит»: Такер Карлсон мечтает взять интервью у Путина

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

Читайте нас в: Дзен Новости

Ведущего Fox News уволили за то, что он пытается донести актуальную правду до мировой общественности. Противники России этого не желают.

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон мечтает взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом рассказала главред RT Маргарита Симоньян, опубликовав пост в личном Telegram-канале.

«Он очень просит интервью с Путиным», — заверила Симоньян, выразив надежду, что эта возможность Карлсону представится.

Двадцать четвертого апреля Fox News объявил, что его самый популярный ведущий в прайм-тайм Такер Карлсон покинет сеть. Последний эфир телеведущего состоялся 21 апреля.

Официально о причинах увольнения руководство холдинга не объявляло. Сам Карлсон 27 апреля в видеообращении к зрителям заявил, что причиной его увольнения с Fox News стало то, что в американских медиа запрещены важные темы, такие как гражданские свободы, развитие науки, демографические изменения и подобные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президента Украины Владимира Зеленского обвинили в причастности к увольнению ведущего Такера Карлсона.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
94.71
0.31 102.26
-0.21
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 августа по...

Последние новости

19:17
Температура воздуха в Москве 1 сентября может подняться до +30
19:06
«Очень просит»: Такер Карлсон мечтает взять интервью у Путина
18:54
Сальдо сообщил о покушении ВСУ на военкора News Front в Херсонской области
18:41
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 августа по 3 сентября
18:27
Умерла народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева
18:15
Солист The Killers разочаровался реакцией фанатов на слова о братстве с русскими и впал в депрессию

Сейчас читают

Кинопродюсер Палагаев ранен в перестрелке в доме под Москвой
Умерла озвучившая суперзлодейку Харли Квинн актриса Арлин Соркин
Лежал в номере, без надежды на помощь: как умирал Алексей Булдаков
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России