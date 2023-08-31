Фанат War Thunder слил в сеть данные о натовском истребителе

Американский геймер, обожающий игру War Thunder, слил в сеть секретные документы НАТО, которые касаются истребителя четвертого поколения Eurofighter Typhoon. Поклонник популярного онлайн-симулятора очень хотел, чтобы самолет добавили в игру. И решил помочь разработчикам. Он выложил на местный форум все, что у него было про эту машину.

Среди видео, фото и различных описаний оказался документ на 730 страниц. Это подробнейшая инструкция к истребителю, которая предназначалась только для военных.

Модераторы постарались оперативно удалить секретную информацию, но в сеть она все же просочилась. Теперь геймера ищет полиция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шпион из Китая пять лет покупал у британских чиновников секретные данные.