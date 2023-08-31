Под жестким контролем: подорожают ли лекарства в 2023 году

Цены на жизненно необходимые и важнейшие препараты строго контролируются государством.

В России не ожидается скачка цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства (ЖНВЛП). Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что стоимость некоторых препаратов выросла на 1,6%. Однако этот показатель ниже запланированной и фактической инфляции. Также министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что цены на ЖНВЛП находятся под контролем государства.

Кроме того, с 1 сентября в России изменятся правила отпуска лекарств по рецепту. Из-за этого мог возникнуть возможный искусственный дефицит медикаментов. Однако этого не произошло.

«Люди не стали закупаться ненужными препаратами только из-за того, что им показалось, что будет недостаток в лекарствах. Благо уроки пандемии прошли не зря», — уверена заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что ребенку не стоит давать успокоительные препараты без соответствующего предписания врача. Вместо самолечения лучше сводить его к детскому психологу.