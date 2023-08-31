Десятки рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 316 0

Как обстоят дела с рейсами сейчас и когда возможно возобновление работы воздушных гаваней?

Десятки рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Десятки рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах. По последним данным сервиса «Яндекс. Расписание», речь идет сразу о 59 самолетах.

Отмечается, что рейсы переносят и во Внуково, и в Домодедово, и в Шереметьево.

Как стало известно 5-tv.ru, в воздушных гаванях ввели план «Ковер». Для безопасности пассажиров воздушное пространство временно закрыли.

Та же ситуация повторилась накануне. Через несколько часов после введения плана аэропорты заработали в прежнем режиме.

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