Как обстоят дела с рейсами сейчас и когда возможно возобновление работы воздушных гаваней?
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
Десятки рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах. По последним данным сервиса «Яндекс. Расписание», речь идет сразу о 59 самолетах.
Отмечается, что рейсы переносят и во Внуково, и в Домодедово, и в Шереметьево.
Как стало известно 5-tv.ru, в воздушных гаванях ввели план «Ковер». Для безопасности пассажиров воздушное пространство временно закрыли.
Та же ситуация повторилась накануне. Через несколько часов после введения плана аэропорты заработали в прежнем режиме.
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