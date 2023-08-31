Многотонная фура протаранила рейсовый автобус с детьми под Саратовом
Среди погибших — один человек. Можно ли было избежать трагедии?
Фото, видео: Следственный комитет РФ/ ТАСС; 5-tv.ru
Еще одно смертельное ДТП произошло в Саратовской области. Многотонная фура протаранила рейсовый автобус, который вез пассажиров из Махачкалы в Москву.
В момент аварии он стоял на обочине, но водитель большегруза его не заметил. Больше всего пострадали пассажиры, которые находились в задней части салона. От удара скончалась одна женщина, еще 10 человек — в том числе, двое детей — получили травмы.
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