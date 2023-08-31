В небе над Варшавой: поляков удивил маршрут самолета, летевшего в Москву

Пилоты сделали крюк, охватив несколько городов Польши.

Рейс из турецкого Бодрума в Москву пошел по странному маршруту, пролетев над городами Польши. Об этом с ссылкой на Flightradar24 сообщает местное радио ZET.

По данным польских СМИ, сначала самолет с российскими туристами почему-то повернул обратно, пролетев между Люблином и Замосью, потом направился в сторону Жешува и Кракова, а завершил «воздушный крюк» в небе над Варшавой. Сделав непонятный для поляков крюк, пилот направил борт в Москву. Отмечается, что в российской столице он приземлился на полчаса позже.

Как выяснилось позже, в небе экипаж столкнулся с мощным штормом и смена маршрута была вынужденной мерой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что аэропорт Пскова возобновил свою работу после атаки беспилотников, атаковавших регион в ночь на 30 августа. Сообщается, что никаких ограничений для полетов нет.