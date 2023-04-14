Уроженец Забайкалья ограбил храм в Подмосковье и уснул за алтарем из-за кагора

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Мужчина признался в совершении злодеяния. Что ему грозит?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jürgen Wiesler; 5-tv.ru

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Церковный кагор помешал вору уйти из храма с награбленным. 30-летний житель Забайкалья, который приехал на заработки в Подмосковье, работы не нашел и пошел воровать в ближайший храм.

В помещение он залез, разбив окно. Украл деньги из церковной лавки и свечного ящика. И не смог пройти мимо кагора, приготовленного для причастия. После выпитого мужчину неудержимо клонило в сон. Он ушел подальше от входа и поближе к богу — в алтарь. Разбудили его полицейские.

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