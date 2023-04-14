Уроженец Забайкалья ограбил храм в Подмосковье и уснул за алтарем из-за кагора
Мужчина признался в совершении злодеяния. Что ему грозит?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jürgen Wiesler; 5-tv.ru
Церковный кагор помешал вору уйти из храма с награбленным. 30-летний житель Забайкалья, который приехал на заработки в Подмосковье, работы не нашел и пошел воровать в ближайший храм.
В помещение он залез, разбив окно. Украл деньги из церковной лавки и свечного ящика. И не смог пройти мимо кагора, приготовленного для причастия. После выпитого мужчину неудержимо клонило в сон. Он ушел подальше от входа и поближе к богу — в алтарь. Разбудили его полицейские.
+8° 766 мм рт. ст.
23%
23%
81.50
-0.18 90.16
0.16
-0.18 90.16
0.16
Нашли ошибку?