Хочу жениться: в Калининграде конюх насильно похитил 16-летнюю девушку

Мать несовершеннолетней заявила, что мужчина угрожал ее дочери ножом.

В Калининграде разгорелись самые настоящие страсти. 16-летнюю девушку попытался украсть конюх из клуба, где она занимается конным спортом. 22-летний юноша влюбился в юную деву, поэтому решил увезти ее к себе на родину, чтобы жениться.

Как стало известно 5-tv.ru, об исчезновении дочери заявила мать, которая обратилась в полицию. По словам женщины, похититель угрожал чаду ножом и насильно увез ее в аэропорт, а также применял действия сексуального характера.

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На счастье семьи несовершеннолетней, иностранец был задержан сотрудниками миграционной службы. В его действиях усматриваются признаки преступления по части второй статьи 126 Уголовного кодекса РФ «Незаконное лишение свободы». Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что девятилетний мальчик погиб на детской площадке под Красноярском.