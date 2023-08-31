Девятилетний мальчик погиб на детской площадке под Красноярском

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после гибели девятилетнего ребенка во время игры на детской площадке. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета по региону.

«По предварительной версии следствия, днем 30 августа 2023 года дети находились на детской площадке по улице Ленина села Большая Косуль Боготольского района», — передает СК.

Дети во время игры привязали веревку к игровому комплексу, которая случайно обвила шею мальчика. Ребенок запутался в ней и задохнулся. Следствие ведется по ст. 109 ч.1 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«Дети, которые находились рядом, не сразу поняли, что ребенку нужна помощь», — отмечается в сообщении.

В момент трагедии взрослых на площадке не было.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ребенок погиб из-за рухнувшего на него потолка в Забайкалье.