Девятилетний мальчик погиб на детской площадке под Красноярском
В момент несчастного случая рядом не оказалось ни одного взрослого. Что произошло?
Фото: www.globallookpress.com / Lawrence Lu
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после гибели девятилетнего ребенка во время игры на детской площадке. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета по региону.
«По предварительной версии следствия, днем 30 августа 2023 года дети находились на детской площадке по улице Ленина села Большая Косуль Боготольского района», — передает СК.
Дети во время игры привязали веревку к игровому комплексу, которая случайно обвила шею мальчика. Ребенок запутался в ней и задохнулся. Следствие ведется по ст. 109 ч.1 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
«Дети, которые находились рядом, не сразу поняли, что ребенку нужна помощь», — отмечается в сообщении.
В момент трагедии взрослых на площадке не было.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ребенок погиб из-за рухнувшего на него потолка в Забайкалье.
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