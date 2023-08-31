В Курганской области мужчина облил бензином и поджег двух подростков

Двое школьников 14 и 15 лет стали жертвами 22-летнего молодого человека, облившего их бензином в деревне Верхнеглубокое Курганской области.

По предварительной информации, конфликт произошел из-за того, что школьники пытались заняться токсикоманией. Это не устроило проходящего мимо мужчину и он решил их «проучить». Облил бензином и поджег их, сообщает URA.RU.

«Один из мальчиков получил ожог более 95% и крайне тяжелый ожоговый шок. Его оперативно бригадой санавиации доставили в областной центр, но несмотря на все усилия врачей, мальчика не удалось спасти. Второй мальчик получил 14% ожогов, он находится в удовлетворительном состоянии», — сообщили в департаменте здравоохранения области.

По факту случившегося проводится проверка. Личность преступника уже установлена, он уже задержан. Подробности преступления выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что малолетние хулиганы взорвали сумку доставщика еды в Москве.