В Курганской области мужчина облил бензином и поджег двух подростков

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 3 0

Пострадавшие были госпитализированы, один из школьников скончался в больнице. Что произошло?

В Курганской области мужчина облил бензином и поджег двух подростков

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Двое школьников 14 и 15 лет стали жертвами 22-летнего молодого человека, облившего их бензином в деревне Верхнеглубокое Курганской области.

По предварительной информации, конфликт произошел из-за того, что школьники пытались заняться токсикоманией. Это не устроило проходящего мимо мужчину и он решил их «проучить». Облил бензином и поджег их, сообщает URA.RU.

«Один из мальчиков получил ожог более 95% и крайне тяжелый ожоговый шок. Его оперативно бригадой санавиации доставили в областной центр, но несмотря на все усилия врачей, мальчика не удалось спасти. Второй мальчик получил 14% ожогов, он находится в удовлетворительном состоянии», — сообщили в департаменте здравоохранения области.

По факту случившегося проводится проверка. Личность преступника уже установлена, он уже задержан. Подробности преступления выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что малолетние хулиганы взорвали сумку доставщика еды в Москве.

+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
96.33
0.40 104.94
0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:42
В Курганской области мужчина облил бензином и поджег двух подростков
22:31
Собянин рассказал о совместной работе с Минобороны по созданию объектов ПВО
22:27
Зеленский заявил о готовности баллотироваться: «Никогда не оставлю страну»
22:15
Путин провел совещание по развитию Красноярского края: главное
22:04
Виктория Боня увеличила губы собственным жиром: «Я узнала об этом последней»
21:51
Депутата Госдумы Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве

Сейчас читают

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
Не отличить от простуды: как менингит быстро и коварно «убивает» мозг
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2