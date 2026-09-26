Tempo: на Бали третий день ищут пропавшего россиянина

На Бали третий день ищут 40-летнего россиянина по имени Артем. Об этом сообщил портал Tempo.

Предположительно, гражданин РФ пропал в районе деревни Пекату возле скал Танджунг Мебулу. Группа спасателей, состоящая из семи человек, обследует территорию. Однако результатов это пока не принесло. Поиски мужчины начались после того, как в местную полицию обратился коллега пропавшего. Он, в частности, рассказал, что не мог связаться с Артемом с 23 сентября.

Местные жители сообщили правоохранителям о том, что около скал, куда мог отправиться россиянин, они нашли мотоцикл и шлем. Хозяина транспорта рядом не было. Полиция также не нашла владельца байка. Транспорт отправили на штрафстоянку. Не исключено, что мотоцикл принадлежит пропавшему Артему. Поиски гражданина РФ продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в 50 метрах от берегов Паттайн в Таиланде нашли мертвой россиянку. По предварительной информации, женщина утонула. В момент инцидента погибшая, вероятнее всего, была пьяна. Согласно первичному осмотру, от тела исходил запах спиртного.

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