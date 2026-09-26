Степан не дождался помощи: спасенный после ДТП в Люберцах пес умер

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Животное несколько дней лечили после аварии в Люберцах, но операция не помогла.

Спасенный после ДТП в Люберцах пес умер

Фото: www.globallookpress.com/Rainer F. Steussloff/Intro

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Спасенный после ДТП пес Степан умер после операции

Пес, которого несколько дней назад спасли после аварии в подмосковных Люберцах, не смог пережить лечение. Животное погибло после операции в ветеринарной клинике, его сердце не выдержало наркоза.

Неравнодушный водитель заметил собаку, которая попала под машину и застряла между отбойниками. Сотрудники ДПС помогли достать напуганного пса, накормили его и доставили в ветклинику. У животного диагностировали разрыв мочевого пузыря.

Позже стало известно, что собаку на самом деле звали Миша, ему было девять лет. Ранее он жил в СНТ вместе с матерью, но ее загрызли другие собаки. После аварии пес не мог самостоятельно передвигаться и есть.

Неравнодушные люди организовали сбор средств на лечение, а ветеринары боролись за жизнь животного. По словам волонтеров, результаты обследований перед операцией были удовлетворительными.

Специалисты провели необходимое вмешательство, однако пес не смог выйти из наркоза. Причину смерти установит вскрытие. Оставшиеся после лечения средства волонтеры решили направить на помощь собакам из Щербинского приюта.

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