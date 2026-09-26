В Санкт-Петербурге с 1 октября отменят коронавирусные ограничения

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 11 0

Об этом сообщили в администрации города.

В Санкт-Петербурге отменят коронавирусные ограничения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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C 1 октября 2026 года в Санкт-Петербурге прекратят действовать ограничения, которые были введены в регионе на фоне распространения COVID-19. Об этом сообщили в местной администрации.

В пресс-службе уточнили, что ограничения будут сняты правительством города на основании предписания главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«С 1 октября 2026 года отменяются постановление от 13.03.2020 № 121 „О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)“ и акты о внесении изменений в него», — сказано в публикации.

На фоне распространения коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, как и в других регионах Росси, действовали определенные ограничения. В их числе запрет на массовые мероприятия, запрет на курение кальянов в общественных местах и рекомендации по ношению перчаток и масок для граждан. Постановление было утверждено весной 2020 года. Позже в него несколько раз вносились изменения, цель которых была смягчить ограничения. С 1 октября все правила прекратят действовать.

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