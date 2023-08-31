Застреленный в доме продюсера Палагаева оказался экс-депутатом Дагестана

Политика убили из огнестрельного оружия. Но в чем мотив?

В подмосковном Одинцово в доме кинопродюсера Гранта Палагаева нашли тело застреленного мужчины. Им оказался бывший депутат Народного собрания Дагестана Ахмед Гамзаев. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник 5-tv.ru.

Инсайдер сообщил, что в день трагедии в доме продюсера в СНТ «Тихая Дубровка» собрались гости. И в какой-то момент между присутствующими завязался конфликт. Неизвестный достал огнестрельное оружие и начал стрелять.

«Палагаев заявил, что проснулся дома с огнестрельным ранением руки, а рядом лежало тело мужчины, с которым он выпивал накануне», — рассказал источник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кинопродюсер Палагаев ранен в перестрелке в собственном доме под Москвой. Мужчина получил ранение в предплечье, но отказался от госпитализации.

На месте происшествия работали следователи. А по факту убийства возбудили уголовное дело.