Илон Маск анонсировал появление звонков в соцсети X

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 33 0

Бизнесмен заявил, что скоро в его соцсети появится новая функция. Пытается не отставать от конкурентов?

Илон Маск анонсировал появление звонков в соцсети X

Фото: www.globallookpress.com / Piero Nigro

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Бизнесмен Илон Маск анонсировал новую функцию в социальной сети X (бывшая Twitter). Теперь пользователи смогут совершать звонки. Они получат возможность общаться по аудиосвязи и созваниваться по видео.

«Видео- и аудиозвонки появятся в X», — написал в соцсети Маск.

Предприниматель рассказал, что новая функция будет доступна на двух ведущих операционных системах у телефонов. А именно на iOS и Android. Также пользователи смогут созваниваться через компьютеры, включая фирмы Apple.

Бизнесмен подчеркнул, что людям необязательно будет знать мобильный телефон друг друга, чтобы совершать звонки.

К слову, такая функция — не новшество. В других социальных сетях уже давно существует возможность созваниваться с друзьями. По всей видимости, Маск не собирается отставать от конкурентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минюст США подал в суд на SpaceX Илона Маска.

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