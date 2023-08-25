Минюст США подал в суд на SpaceX Илона Маска

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Алексей Панков
Алексей Панков 26 0

Министерство юстиции США подало в суд на SpaceX за дискриминацию беженцев

Минюст США подал в суд на SpaceX Илона Маска

Фото: www.globallookpress.com / John Schreiber

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Ведомство намерено требовать компенсации для всех, кому отказали в работе, сославшись на закон об иммиграции.

Министерство юстиции США подало в суд на компанию SpaceX за дискриминацию беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В материалах дела отмечается, что корпорация Илона Маска отговаривала тех, кто просил убежища в США или сам является беженцем. SpaceX утверждала, что по действующим законам имеет право приглашать на собеседование лишь граждан США и тех, кто находится в стране на законных основаниях.

«По крайней мере, с сентября 2018 г. по май 2022 г. SpaceX регулярно отговаривала просителей убежища и беженцев от подачи заявлений и отказывала им в приеме на работу или рассмотрении их кандидатур в нарушение закона об иммиграции и гражданстве», — отмечается в ведомстве.

В Минюсте отметили, что все люди, получающие статус беженца, проходят тщательную проверку. На этом основании работодатели не имеют право отказывать в приеме на работе. Представители ведомства подчеркнули, что намерены требовать возмещение оплаты всем, кто получил убежище, а также беженцам, которым отказали в приеме на работу. Точную сумму компенсации утвердит суд.

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