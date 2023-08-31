Виктория Боня увеличила губы собственным жиром: «Я узнала об этом последней»

После пластики губы блогера стали заметно пухлее. Сама знаменитость до последнего не знала, что подверглась этой процедуре. Как так вышло?

На прошлой неделе телеведущая и блогер Виктория Боня снова легла под нож хирурга. Звезда «Дома-2» захотела стать обладательницей знаменитых «лисьих глазок». В новой публикации женщина заявила, что во время операции врач вкачал ей жир в губы для того, чтобы «уравновесить» черты лица. По словам 42-летней знаменитости, она даже не знала о том, что ей сделали такую процедуру.

Виктория Боня показала себя после операции. Instagram* / victoriabonya

«Про губы вышло очень смешно, так как моя приятельница сказала мне, что он добавил жир в губы, я была удивлена, но она точно знает, так как тоже оперировалась у доктора… Я спросила врача, он подтвердил», — заявила Боня.

Также дива заявила, что припухлость губ заметили все, кроме нее. Боня думала, что это просто отек.

Пока что женщине сложно писать и читать, так как ее глаза все время слезятся. На данный момент она восстанавливается, делает примочки из уксусной воды после процедуры CO2 пилинга.

Звезда «Дома-2» отметила, что заживать все будет около четырех недель, окончательный результат пластики появится только через год.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» показала раздутое лицо из-за пластики.

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