Первое фото после операции: звезда показала раздутое из-за пластики лицо

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 38 0

Боня после пластики не может читать и писать, у нее слезятся глаза

Первое фото после операции: звезда показала раздутое из-за пластики лицо

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Телеведущая рассказала, что ей пока сложно отвечать на сообщения поклонников.

На прошлой неделе телеведущая Виктория Боня сделала пластическую операцию, чтобы стать обладательнице знаменитых «лисьих глазок». Первое фото после вмешательства она опубликовала в личном блоге в социальных сетях.

На снимке видно, что лицо 42-летней звезды все еще отекшее, на нем лежат специальные повязки, закрывающее большую часть.

НУЖНО ЗАМЕНИТЬ ОПИСАНИЕБоня показала, как выглядит на следующий день после операции Instagram* / victoriabonya

«Пока сложно писать и читать, так как глаза все время слезятся. Не теряйте меня. Завтра снимут дренаж, и уже можно будет помыть голову. А сейчас делаю примочки из уксусной воды после процедуры CO2 пилинга», — поделилась Боня.

Звезда «Дома-2» отметила, что заживать все будет около четырех недель, окончательный результат пластики появится только через год.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мамаева высмеяла лицо Бони перед операцией без макияжа.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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