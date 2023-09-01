На Украине назвали сроки обучения пилотов в Дании и Великобритании

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 180 0

На обучение летчиков ВСУ в Дании уйдет до шести месяцев

На Украине назвали сроки обучения пилотов в Дании и Великобритании

Фото: www.globallookpress.com / Marcin Banaszkiewicz/Fotonews

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Украинским летчикам потребуется от нескольких месяцев до двух лет, чтобы научиться управлять F-16. С чем это связано?

Украинским летчикам потребуется не один месяц для того, чтобы научиться управлять истребителями F-16. Об этом заявил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, в Дании пилотам потребуется от четырех до шести месяцев. А обучение в Великобритании займет год или два.

«Всех интересуют сроки, они могут быть разные, так как у каждого индивидуальная подготовка. Но ранее в Соединенных Штатах наши западные партнеры и мы оптимистично говорили, что (срок обучения составит. — Прим.ред.) полгода, а они (США. — Прим. ред.) даже говорили, что четырех месяцев может быть достаточно», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что в Данию отправились более опытные летчики, которые налетали много часов на советских истребителях. В Великобританию поехали выпускники летных училищ, закончившие обучение в 2023 году.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Военно-промышленному комплексу (ВПК) США выгодно уничтожение истребителей F-16 на Украине. Это позволит получить от правительства заказы на новые самолеты.

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