В США раскрыли выгоду от уничтожения F-16 на Украине

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 26 0

Полковник Уилкерсон: США выгодно, чтобы РФ уничтожила самолеты F-16 на Украине

В США раскрыли выгоду от уничтожения F-16 на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Senior Master Sgt. Ralph Branson

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Тема:
Спецоперация

Как обещанные Киеву истребители помогут американскому военно-промышленному комплексу обогатиться?

Военно-промышленному комплексу (ВПК) США выгодно, чтобы Россия ликвидировала как можно больше истребителей F-16 на Украине. Об этом заявил полковник ВС страны Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он считает, что такое действие позволит американскому ВПК получать новые заказы от правительства.

«Сбить истребители F-16, возможно, будет сложнее, чем другие самолеты, но в итоге собьют и их. У русских достаточно самолетов, причем довольно мощных и эффективных в бою», — отметил он.

По его словам, при таком исходе американская военно-промышленная корпорация будет «только руки потирать». Он указал на то, что из-за конфликта на Украине и расширения НАТО, США получит еще больше денег.

Также он считает, что новые страны альянса будут закупать вооружение в Штатах, тем самым обогащая продавцов оружием.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заявил, что Киеву не хватит обещанного числа истребителей F-16.

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