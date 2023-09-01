Муж Риты Дакоты расплакался на свадьбе: «Не думал, что я из тех мужчин»

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Алексей Панков
Алексей Панков 29 0

Муж Риты Дакоты расплакался на свадебной церемонии

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / easyg.guy; 5-tv.ru

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Торжество прошло на острове Бали.

Муж Риты Дакоты — клипмейкер Федор Белогай — расплакался на свадьбе, когда увидел свою возлюбленную в праздничном наряде невесты. Кадры с церемонии мужчина опубликовал в личном блоге.

«Никогда не думал, что я из тех мужчин, что плачут на свадьбе. Но вы только посмотрите на эту богиню», — признался Белогай.

Бракосочетание прошло в Индонезии, на острове Бали. При этом пара находится в официальном браке уже несколько месяцев. Влюбленные расписались весной этого года скромно — в МФЦ. Однако организовать громкий праздник решили только сейчас.

Как и невеста, выбравшая классическое платье, Белогай решил не отходить от традиций. На церемонии он появился в классическом смокинге черного цвета.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рита Дакота и Федор Белогай скрепили свой союз венчанием в храме. Всего пара планировала сыграть три свадьбы.

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