Взрыв бытового газа произошел в жилом доме под Сыктывкаром. Первые кадры с места ЧП появились в социальных сетях и Telegram-каналах.

Отмечается, что речь идет о происшествии в пятиэтажке города Выльгорт. Глава республики Коми Владимир Уйба информацию подтвердил. При этом детали случившегося и данные о возможных пострадавших еще устаналиваются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свыше 45 человек пострадали при взрыве на АЗС.