Взрыв бытового газа произошел в жилом доме под Сыктывкаром
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Детали случившегося и данные о возможных пострадавших устанавливаются.
Фото, видео: Telegram / Сыктывкар №1 / syktyvkar01; 5-tv.ru
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме под Сыктывкаром. Первые кадры с места ЧП появились в социальных сетях и Telegram-каналах.
Отмечается, что речь идет о происшествии в пятиэтажке города Выльгорт. Глава республики Коми Владимир Уйба информацию подтвердил. При этом детали случившегося и данные о возможных пострадавших еще устаналиваются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что свыше 45 человек пострадали при взрыве на АЗС.
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