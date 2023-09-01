Взрыв бытового газа произошел в жилом доме под Сыктывкаром

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 61 0

Детали случившегося и данные о возможных пострадавших устанавливаются.

Фото, видео: Telegram / Сыктывкар №1 / syktyvkar01; 5-tv.ru

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Взрыв бытового газа произошел в жилом доме под Сыктывкаром. Первые кадры с места ЧП появились в социальных сетях и Telegram-каналах.

Отмечается, что речь идет о происшествии в пятиэтажке города Выльгорт. Глава республики Коми Владимир Уйба информацию подтвердил. При этом детали случившегося и данные о возможных пострадавших еще устаналиваются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свыше 45 человек пострадали при взрыве на АЗС.

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