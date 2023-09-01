Монстр, жертвенник и чудо исцеления: ТОП-3 мистических места на юге России

На юге России есть места, которые славятся не только своими туристическими маршрутами, но и мистическими легендами. От одних стынет кровь в жилах, другие же вселяют надежду, самые знаменитые — в подборке 5-tv.ru.

Синий Курган находится на стыке Цимлянского и Константиновского районов Ростовской области. Тайна его происхождения кроется во временах бронзового века, считают исследователи, а кто-то называет его ровесником египетских пирамид.

Курган имеет форму усеченной земляной пирамиды, высота которой достигает 18 метров. По мнению краеведов, раньше в этом месте хоронили умерших, а еще использовали в качестве жертвоприношений и поклонений богам.

Кстати, среди местных существует поверье, что подниматься на него можно только с чистыми помыслами, и, если загадать на вершине желание, оно сбудется. Ростовская область вообще богата на мистические места.

Например, на Кобяковом кладбище, по легенде, скрывается неизвестный науке монстр, который убивает всех, кто оказывается в его пещерах. Так, в 1949 году там хотели построить командный центр СКВО, но спустя некоторое время местные жители якобы нашли лишь изуродованные тела советских солдат.

А в соседнем Ставропольском крае, пожалуй, самое знаменитое мистическое место — древний крест времен Тмутараканского ханства, который стоит на трассе, соединяющей Ростов-на-Дону и Ставрополь. На тысячелетнем артефакте высечены старорусские буквы.

Надпись гласит: «Помяни, господи, душу раба своего, Ивана русского». Считается, что, если к нему прикоснуться, можно получить исцеляющий эффект.

Ранее 5-tv.ru писал, что мама пропавшей под Оренбургом девочки раскрыла мистическую тайну найденных в лесу игрушек.