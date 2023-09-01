И какие меры применяет киевский режим против тех, кто не выполняет самоубийственные приказы?

В рядах украинских боевиков все больше появляется недовольство тактикой западных инструкторов, которые гонят украинцев в самоубийственные атаки на российские позиции. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил 5-tv.ru, почему масштабного бунта на Украине ждать не приходится.

Специалист подчеркнул, что в этой стране и без этого настолько развит террор, что любые открытые попытки уклониться от службы в армии или неподчинение ведут к тюремному заключению либо расстрелу. Буквально на днях там был уничтожен почти целый взвод.

«В начале этой недели прошла информация: 21 человек был расстрелян за отказ выполнять приказ идти в атаку», — рассказывает Кнутов.

А, если говорить о том, почему солдаты идут в «мясные штурмы», то виной тому, как говорит эксперт, — употребление наркотиков.

«Наркотически препараты наши военные много раз находили и в окопах захваченных, и в блиндажах. Действие наркотиков притупляет чувство страха и позволяет украинцам участвовать в «мясных штурмах», — уточняет спикер.

Кнутов подчеркивает: употребление наркотиков является на Украине государственной политикой, поэтому там и узаконили марихуану.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики нашли способ избежать отправки на линию боевого соприкосновения.