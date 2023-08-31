Спасительные пули: почему солдаты ВСУ простреливают себе ноги

Чего же так боятся украинские боевики?

Украинские боевики нашли способ избежать отправки на передовую. Как сообщает издание aif.ru, они простреливают себе ноги, чтобы не ехать в зону боевых действий.

По информации СМИ, практика «самострела» применялась националистами еще с 2014 года. С началом СВО подобные случаи стали происходить все чаще.

Причина тому, помимо нежелания попасть в окоп, плохое отношение начальства к личному составу или ужасные условия службы. Чем тяжелее для ВСУ ситуация на фронте, тем больше случаев «самострела».

Как рассказал военный эксперт из ЛНР Андрей Марочко, одним из тяжелейших участков для ВСУ является купянское направление. Киевский режим гонит боевиков буквально на убой, заставляя их выходить на минные поля и под огонь российской артиллерии. Чтобы избежать явной смерти, те прибегают к членовредительству в надежде отправиться в тыл.

«Украинские солдаты, особенно из числа мобилизованных, откровенно не желают воевать. Их насильно гонят в бой, выставляют заградотряды, офицеры стреляют в отступающих», — говорит военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин.

Специалист отмечает, что украинцы, желающие сдаться в плен, могут получить пулю в спину от своих же. Стоит отметить, что на Украине есть уголовная статья за членовредительство, и следователи ВСУ раскрывают некоторые факты «самострела».

Более того, чтобы не выплачивать обещанную компенсацию, раненых в бою также приравнивают к так называемым «самострельщикам». Что касается постоянно проходящей мобилизации, чтобы не попасть в ряды ВСУ, украинцы прибегают к похожим методам. Например, ломают себе конечности сами или за определенную плату обращаются к профессиональным хирургам.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США резко раскритиковали действия ВСУ.