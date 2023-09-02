Прилежные ученики или хулиганы? Какими были в школе Ляхов, Шишкова, Гаврилина и Инстасамка

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 18 0

Рэпер OG Buda ударил своего учителя, когда учился в школе

Прилежные ученики или хулиганы? Какими были в школе Ляхов, Шишкова, Гаврилина и Инстасамка

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Рэп-исполнитель OG Buda в школьные годы был бунтарем. Как вели себя остальные знаменитости?

День знаний — это большой праздник не только для детей. В это время взрослые с ностальгией вспоминают свои школьные дни. Издание KP.RU рассказало, какими были знаменитости.

Модель Алена Шишкова

Алена Шишкова/www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Модель Алена Шишкова рассказывала, что в детстве у нее было все, кроме кожаных брюк и джинсов. Со штанами у девушки всегда были проблемы. Если они подходили ей по размеру, значит они были короткими. А если джинсы по длине были как раз, то это говорило о том, что они слишком большие. Из-за этого модель постоянно плакала и завидовала своим подругам, которые могли выбрать себе штаны, а она должна была довольствоваться тем, что нашла.

Рэпер OG Buda (настоящие имя — Григорий Ляхов)

OG Buda (Григорий Ляхов)OG Buda (Григорий Ляхов). Telegram / BUDA + / budaog

Популярный рэпер из Тюмени OG Buda в раннем возрасте переехал с родителями в Будапешт, где провел детство. В Венгрии он посещал школу при посольстве России. Там же он познакомился с рэпером Федуком, который сыграл важную роль в его карьере.

Исполнитель рассказывал, что никогда не был послушным ребенком. Он сбегал из дома и даже не стеснялся курить в комнате. Его маму часто вызывали в кабинет директора, а она выходила оттуда в слезах.

История обучения в школе при посольстве закончилась конфликтом. OG Buda оправдал свой псевдоним и показал, что действительно Original Gangster (OG) — будучи школьником ударил своего учителя. После этого рэпера пришлось перевести в венгерскую школу.

В новом учебном заведении он сталкивался с языковыми трудностями, но ему удавалось подкупать учителей своей харизмой. В итоге рэпер смог закончить венгерскую школу.

Тиктокер Юлия Гаврилина

Юлия Гаврилина/ Instagram* / julia.gavrilina

Популярная TikTok-блогер Юлия Гаврилина рассказывала, что она хорошо училась, но при этом была бунтаркой. Но так или иначе она всегда находила общий язык с учителями и могла договориться о чем угодно.

Певец Niletto (настоящие имя — Данил Прытков)

Niletto (Данил Прытков)/ www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Автор хита «Любимка» признавался, что школа для него была уникальным местом. Она сделала его сильным человеком, а за момент обучения музыкант испытал на себе весь спектр эмоций. Также певец отмечал, что школа дала ему не только знания, но и жизненный опыт.

Ранее 5-tv.ru писал, какую школьную жизнь сейчас ведет дочь Глюкозы. Она раскрыла правду о своем отчислении из учебного учреждения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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