Равшана Куркова впервые показала новорожденную дочь

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 19 0

Подписчики актрисы пришли в восторг от семейного снимка.

Равшана Куркова впервые показала новорожденную дочь

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Актриса Равшана Куркова впервые показала фото своей маленькой дочери. В личном блоге она опубликовала кадр, где держит девочку на руках.

Куркова на фото одета в клетчатую рубашку, а ее дочь — в костюм синего цвета.

«Мамина поддержка», — подписала артистка кадр.

Актриса родила дочь в марте. Однако сообщила фанатам о пополнении в семье только через несколько месяцев после радостного события — свою беременность она тщательно скрывала.

Также у Курковой растет трехлетный сын Гаспар от бизнесмена Сергея Амаряна.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 42-летняя Равшана Куркова показала себя без макияжа. Актриса поделилась честным снимком и вызвала бурную реакцию подписчиков. Куркова поразила публику естественностью и красотой.

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