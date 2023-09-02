Равшана Куркова впервые показала новорожденную дочь

Актриса Равшана Куркова впервые показала фото своей маленькой дочери. В личном блоге она опубликовала кадр, где держит девочку на руках.

Куркова на фото одета в клетчатую рубашку, а ее дочь — в костюм синего цвета.

«Мамина поддержка», — подписала артистка кадр.

Актриса родила дочь в марте. Однако сообщила фанатам о пополнении в семье только через несколько месяцев после радостного события — свою беременность она тщательно скрывала.

Также у Курковой растет трехлетный сын Гаспар от бизнесмена Сергея Амаряна.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 42-летняя Равшана Куркова показала себя без макияжа. Актриса поделилась честным снимком и вызвала бурную реакцию подписчиков. Куркова поразила публику естественностью и красотой.