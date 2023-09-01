Содействовал убийству тысяч: в Германии судят 98-летнего охранника концлагеря

По заключению эксперта, мужчина ограниченно дееспособен.

В Германии начался судебный процесс над 98-летнем жителем района Майн-Кинциг, который обвиняется в убийстве более чем 3300 пленных. В годы Второй мировой войны он был охранником концентрационного лагеря «Заксенхаузен», сообщает издание Deutschlandfunk.

Согласно обнародованным данным, между 1943 и 1945 годами он, как утверждается, «поддержал» убийство тысяч заключенных в лагере. В то время обвиняемый был еще подростком, поэтому в отношении него применяется ювенальный уголовный закон.

По заключению эксперта, мужчина ограниченно дееспособен. Нацисты создали концлагерь «Заксенхаузен» в городе Ораниенбург в 20 километрах к северу от Берлина в 1936 году.

Он долгое время был своеобразным учебным центром, где проходили подготовку и переподготовку немецкие солдаты. В нем же располагалась штаб-квартира «Инспекции концентрационных лагерей» СС.

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На территории объекта находились отделы, которые специализировались на издевательствах над заключенных. Среди них была «Станция Z» — здание, в котором были печи для кремации и специальное устройство для выстрелов в затылок.

В 1943-м к нему пристроили газовую камеру. Также в «Заксенхаузене» был «тир», где проходили упражнения по стрельбе по живым людям.

За время существования концлагеря в нем погибли более 100 тысяч пленных. Красная армия освободила объект 22 апреля 1945 года — тогда в нем оставались только три тысячи людей.

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