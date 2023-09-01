Центробанк сообщил о начале тестирования цифрового рубля в 13 банках

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Полина Долгова
Полина Долгова 8 0

Организации начали предлагать услуги по открытию кошелька в электронной валюте.

Центробанк сообщил о начале тестирования цифрового рубля в 13 банках

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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В тринадцати российских банках началось тестирование цифрового рубля. На данный момент прошло уже несколько тысяч реальных операций, сообщил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) России Ольга Скоробогатова.

Среди заявленных кредитных организаций — Альфа, Дом. РФ, Иногосстрах Банк, ВТБ, Газпромбанк, Киви Банк, Ак Барс, МТС-Банк, ПСБ, Совкомбанк, Синара, Росбанк и ТКБ.

Скоробогатова отмечает, что несколько тысяч операций прошли успешно, среди них были переводы с одного счета на другой, а также операции по оплате в торгово-сервисных предприятиях.

Цифровой рубль является третьей формой национальной валюты. По сравнению с безналичными средствами, он хранится в онлайн-кошельках клиентов Банка России. Открытие такого счета будет доступно через любой коммерческий кредитный портал.

Президент России 24 июля подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Закон вступил в силу 1 августа.

По словам экспертов, внедрение цифрового рубля должно создать благоприятное влияние на развитие цифровых платежных технологий, а также способствовать росту конкуренции между банками.

Ранее 5-tv.ru писал, что Набиуллина оценила вероятность снижения ключевой ставки в ближайшее время.

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