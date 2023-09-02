Стороннику Дональда Трампа вынесли приговор за штурм Капитолия

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Рита Миронова
Рита Миронова 10 0

Члена группировки Proud Boys осудили на 18 лет за штурм Капитолия

Стороннику Дональда Трампа вынесли приговор за штурм Капитолия

Фото: REUTERS / DEPARTMENT OF JUSTICE

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В 2021 году в здании Конгресса начались беспорядки, в результате которых погибли пять человек.

Участник группировки Proud Boys Итан Нордин приговорен к 18 годам тюремного заключения за штурм Капитолия. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По делу о штурме Капитолия приговор в отношении этого мужчины оказался самым строгим. При этом прокуроры изначально просили приговорить его к 27 годам заключения.

В январе 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса для воспрепятствования принятия итогов выборов, прошедших в ноябре 2020 года. В результате случившегося погибли пять человек, среди них был один полицейский.

Четверо участников Proud Boys ранее были признаны виновными. Им может грозить до 50 лет лишения свободы по делу о заговоре. Сам Нордин раскаялся в своих действиях.

«Не существует такого митинга или политического протеста, который был бы ценнее человеческой жизни», — заявил он перед оглашением приговора.

Ранее 5-tv.ru писал, что процесс над Трампом по делу о штурме Капитолия начнется 4 марта 2024.

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