Уже скоро: названа дата суда над Трампом по делу о штурме Капитолия
Guardian: процесс над Трампом по делу о штурме Капитолия начнется 4 марта 2024
Фото: www.globallookpress.com / Steven Hirsch/POOL
Бывший американский лидер просил начать процесс в 2026 году, однако судья распорядилась иначе.
Судебное разбирательство над бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о штурме Капитолия начнется в 2024 году. Точная дата уже утверждена судом в Вашингтоне, передает издание The Guardian.
«4 марта следующего года», — цитирует судью газета.
Дата была озвучена федеральной судьей Таней Чуткан. В материале уточняется, что Трамп обвиняется в заговоре с целью срыва выборов президента США в 2020 году. Своим решением Чуткан отклонила просьбу бывшего американского лидера, который просил начать разбирательство в 2026 году.
Авторы материала обратили внимание, что на следующий день после начала процесса, 5 марта, республиканцы начнут предварительное голосование, которое завершится 24 июня. В рамках этих выборов будет избран единый кандидат от республиканцев, который поборется за кресло в Белом доме на предстоящих выборах президента США, также запланированных на 2024 год.
В январе 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса для воспрепятствования принятия итогов выборов, прошедших в ноябре 2020 года. В результате случившегося скончались пять человек, среди них был один полицейский.
Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп собрал больше семи миллионов долларов после публикации тюремного фото.
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