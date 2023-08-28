Уже скоро: названа дата суда над Трампом по делу о штурме Капитолия

Бывший американский лидер просил начать процесс в 2026 году, однако судья распорядилась иначе.

Судебное разбирательство над бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о штурме Капитолия начнется в 2024 году. Точная дата уже утверждена судом в Вашингтоне, передает издание The Guardian.

«4 марта следующего года», — цитирует судью газета.

Дата была озвучена федеральной судьей Таней Чуткан. В материале уточняется, что Трамп обвиняется в заговоре с целью срыва выборов президента США в 2020 году. Своим решением Чуткан отклонила просьбу бывшего американского лидера, который просил начать разбирательство в 2026 году.

Авторы материала обратили внимание, что на следующий день после начала процесса, 5 марта, республиканцы начнут предварительное голосование, которое завершится 24 июня. В рамках этих выборов будет избран единый кандидат от республиканцев, который поборется за кресло в Белом доме на предстоящих выборах президента США, также запланированных на 2024 год.

В январе 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса для воспрепятствования принятия итогов выборов, прошедших в ноябре 2020 года. В результате случившегося скончались пять человек, среди них был один полицейский.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп собрал больше семи миллионов долларов после публикации тюремного фото.