Башмет предложил изучать классическую музыку в школах через шлягеры

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 9 0

Знаменитый дирижер выделил три основных композиции.

Фото, видео: 5-tv.ru

Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет провел в Ростове-на-Дону открытый урок для одаренных учеников музыкальных школ. Ему задали вопрос о том, необходимо ли сделать классическую музыку обязательной в школьной программе.

«Это очень тонкий вопрос Я думаю, через шлягеры имеет смысл», — ответил Башмет.

По мнению народного артиста, шлягерами в классической музыке являются три известные на весь мир произведения — «Шутка» Баха, Симфония № 40 Моцарта и «Севильский цирюльник» Россини.

«Почему они стали известными во всем мире шлягерами? Потому что они максимально лаконично выразили состояние человека, настроение», — заключил дирижер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Летняя академия» Дома музыки провела в Кисловодске мастер-классы для молодых талантов.

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