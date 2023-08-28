«Летняя академия» Дома музыки провела в Кисловодске мастер-классы для юных талантов

В Кисловодске завершает работу «Летняя академия» петербургского Дома музыки. Это уникальная программа для молодых талантов, которые будут представлять Россию на международных конкурсах осенью.

Интенсивные занятия провели для них звезды классической музыки. И все это — среди гор Кавказа, которые вдохновляют на творчество уже не первый век. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов — о музыкальных каникулах.

Они и летом, на каникулах, по пять-шесть часов не расстаются с музыкальными инструментами. «Летняя академия» петербургского Дома музыки проходит в Кисловодске — городе солнца и знаменитых подземных ключей.

«Кавказ всегда вдохновлял музыкантов, людей искусства, художников, писателей, поэтов. Это ни для кого не секрет. <…> И, конечно же, эти места вдохновляют и нас, музыкантов, исполнителей», — говорит участник проекта «Летняя академия» Никита Стрелков.

Едва ли не каждый исторический дом или улица хранят здесь память о гениях. Этот особняк летом 2017-го года снимал великий русский бас Федор Шаляпин.

Его мощный голос звучал каждый вечер, а порой и до самого утра в домашнем концертном зале. С этой, как как ее называли в начале прошлого века, хрустальной раковины выступал Сергей Рахманинов.

Здесь жила Матильда Кшесинская: балерина в Кисловодске хоть и не танцевала, но активно продавала билеты на благотворительные концерты. И все они набирались здесь сил, искали вдохновения и, конечно, пили целебные воды.

Эти места — щедрый источник творчества. А «Летняя академия» — уникальный шанс хоть немного приблизить исполнение к совершенству.

«На самом деле, вы понимаете, дело в том, что они должны быть в форме, потому что осенью начинаются различные концерты, фестивали, конкурсы. И они должны подойти во всеоружии», — отметил народный артист России, художественный руководитель петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

Полтора месяца, три сессии по две недели каждая. Сейчас, на излете лета, занятия проходят по классу флейты, кларнета и виолончели.

В Кисловодске в эти дни — 17 молодых виртуозов, а всего участниками академии в этом году стали 47 талантливых музыкантов. В четыре года, впервые услышав флейту, Азалия влюбилась в ее королевское звучание.

«Меня сначала отдавали на саксофон, но я упорно шла на флейту. <…> Я считаю, что очень много предстоит учиться. То, что я достаточно сильно волнуюсь на сцене, хотелось бы с этим как-то решить вопрос», — делится участница проекта «Летняя академия» Азалия Ногманова.

Пережить эти волнительные, но очень важные и нужные моменты смог каждый. Участники выступили на сцене филармонии в Кисловодске.

Звучат и всемирно известные произведения, как, например, «Вокализ» Рахманинова. И те, что принято называть «для истинных ценителей».

Самый юный участник «Летней академии» Адриан Маркевич покорил публику, исполнив сложнейший «танец эльфов» Давида Поппера. Звезда молодого виолончелиста зажглась весной в «Сириусе», где он выиграл гран-при конкурса «Созвездие», получив в подарок смычок.

«Я надеюсь, этот смычок станет моим талисманом», — говорит он.

«Адриан, смычок стал твоим талисманом?» — спросили его.

«Конечно», — ответил музыкант.

«Волновался?» — поинтересовались у Маркевича.

«Да, но это помогло, надеюсь», — признался он.

Адриану 16 — он ровесник Дома музыки. За все эти годы в петербургском особняке на Мойке воспитали сотни выдающихся исполнителей. Полный зрительный зал в Кисловодске — это и есть признание колоссальной работы.

«Сегодня я в таком воодушевлении нахожусь, я так рада, что пришла сегодня на концерт. Благодарю артистов, благодарю за все: за исполнение, такое виртуозное исполнение», — отмечает зрительница Татьяна Гордеева.

Лучшая награда для молодых исполнителей — вот эти аплодисменты. Бурные и очень теплые овации не смолкают — зал встает.

А вот каких трудов они стоят — знают только музыканты и наставники. Мастер-классы по игре на виолончели проводит маэстро Сергей Ролдугин. Будто оправдывая свое название — пеццо каприччиозо, то есть капризная пьеса, Чайковского — покоряется не сразу.

«Ты должен к себе относиться очень строго, действительно, это так. Ведь ты же у других слышишь недостатки, почему ты себя не слышишь?» — задался вопросом Ролдугин.

Педагоги Дома музыки точно знают: искусство не должно замыкаться в себе. И даже бесспорный талант требует всесторонней огранки.

Поэтому для участников подготовили большую культурную программу. Яркое впечатление — экскурсия в музей Лермонтова в Пятигорске.

«Я считаю то, что „Дом музыки“ дает огромные возможности для талантливых музыкантов. Приехать в такое место, много заниматься с такими педагогами очень хорошими, которые дают очень много знаний, каких-то тонкостей игры на инструменте. Это очень большое такое подспорье для развития, как мне кажется», — подчеркнул участник проекта «Летняя академия» Филипп Создателев.

Вот-вот они вернутся в консерватории и школы, но Дом музыки не потеряет связь с виртуозами. Ведь «Летняя академия» — лишь один из очень многих проектов по поддержке выдающихся исполнителей.