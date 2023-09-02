Опасно для жизни: чем грозит переедание арбузов

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 11 0

Нутрициолог Шестакова: переедание арбузов вредит лицам с диабетом и лишним весом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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В 2023 году в России на 18% упали продажи ягоды.

Людям с лишним весом противопоказано чрезмерное употребление арбузов из-за достаточно высокого содержания в ягоде сахарозы и фруктозы. Об этом сообщила в своем личном блоге врач-кардиолог Марина Шестакова.

По словам врача, за один прием пищи лучше есть не более 150 граммов арбуза.

«В больших количествах арбуз опасен для тех, у кого есть лишний вес, диабет, инсулинорезистентность, а также жировой гепатоз печени», —сообщила Шестакова.

До этого стало известно, что в России в 2023 году продажи этой ягоды упали аж на 18%.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие арбузы смертельно опасны.

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