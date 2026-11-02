Красные, желтые или зеленые? Какие яблоки лучше добавить в рацион

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 25 0

Оттенок плодов зависит от природных веществ, которые содержатся в кожуре и мякоти.

Яблоки какого цвета полезнее

Фото: © РИА Новости/Владимир Горовых

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Диетолог Пряхина: для пользы организма стоит есть яблоки разных цветов

Красные, желтые и зеленые яблоки содержат разные природные пигменты, поэтому лучше не выбирать фрукты только одного цвета, а чередовать их. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог Елена Пряхина.

По словам специалиста, цвет яблока зависит от веществ, которые есть и в кожуре, и в мякоти. Они придают фруктам разные оттенки и важны для здоровья.

«Например, хлорофилл — это зеленый пигмент, и он окрашивает яблоко в зеленый цвет. Каротиноиды — это пигменты, которые отвечают за желтые и оранжевые оттенки. Антоцианы — это водорастворимые пигменты, которые придают яблоку красные, малиновые, а иногда даже фиолетовые оттенки», — объяснила Пряхина.

Диетолог отметила, что полезно есть растительную пищу разных цветов. Так организм получает больше разных питательных веществ.

«Чем больше в нашем рационе цветных овощей и фруктов, то есть цветной растительной пищи, тем лучше. Поэтому лучше чередовать красные, желтые и зеленые яблоки в своем рационе», — отметила специалист.

Ранее диетолог Лорен Манакер рассказала, что яблоки помогают получать клетчатку, витамин С и антиоксиданты. При этом она предупредила: если съедать слишком много фруктов, могут возникнуть проблемы с пищеварением.

Особенно это касается людей с чувствительным желудком. Специалист посоветовала учитывать реакцию организма и включать в рацион разные фрукты.

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Красные, желтые или зеленые? Какие яблоки лучше добавить в рацион

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