Лидер «Ночных волков» Хирург предложил включить в ЕГЭ вопросы по творчеству Проханова

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 11 0

Знаменитый байкер объяснил, почему так важно знать о творчестве российского писателя.

Лидер «Ночных волков» Хирург предложил включить в ЕГЭ вопросы по творчеству Проханова

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Хирург (Алескандр Залдастанов — Прим. ред.) призвал включить в ЕГЭ по литературе вопросы по творчеству российского писателя Александра Проханова. Поздравляя школьников с началом нового учебного года, он напомнил о важности изучения литературы.

По словам хирурга, «Ночным волкам» удалось воплотить мечту автора, объединив его произведения и знаменитое Сталинградское байк-шоу. Кульминацию этого шоу уже скоро увидят зрители РЕН ТВ.

«Недаром вы говорите о нас, как о волках русской мечты. Эту вашу мечту, что свила в нас свое гнездо, мы привезем сюда, в Сталинград, на своих грохочущих моторах. 15 сентября (покажут финал представления. — Ред.) на телеканале РЕН ТВ», — рассказал он.

Масштабное шоу, посвященное битве за Сталинград во время Великой Отечественной войны, состоялось в 12 августа в Волгограде сразу на нескольких площадках. Согласно замыслу организаторов, оно провело четкую параллель между событиями тех лет и борьбой с националистами в настоящем времени. В перформансе были задействованы 800 человек и колонна техники времен войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер «Ночных волков» Хирург поздравил школьников и анонсировал показ байк-шоу на РЕН ТВ.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
96.34
0.01 104.61
-0.33
Дело мастера боится: китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября

Последние новости

11:26
Служить Отечеству: курсанты Академии МЧС России приняли присягу
11:21
Актер Алексей Янин умер после тяжелой болезни
11:20
Зависит от политики государства: Григорий Бегларян объяснил, где хранить деньги
11:11
Лидер «Ночных волков» Хирург предложил включить в ЕГЭ вопросы по творчеству Проханова
11:01
ВСУ выпустили 113 снарядов по мирным жителям в Херсоне и области
10:52
Хватило одной фразы: Илон Маск вынес вердикт престарелому Байдену

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
Вот это пушка! Лучшее видео из зоны СВО за день
Умер миллиардер Мохаммед Аль-Файед, чей сын погиб вместе с принцессой Дианой
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России