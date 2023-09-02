Индийская космическая станция Aditya-L1 успешно выведена на орбиту Земли

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Полина Долгова
Полина Долгова 15 0

ISRO успешно вывела на орбиту Земли космическую станцию по изучению Солнца

Индийская космическая станция Aditya-L1 успешно выведена на орбиту Земли

Фото: AP

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Цель полета — изучение Солнца. Как это будет?

Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно вывела на орбиту Земли автоматическую космическую станцию Aditya-L1, которая теперь начнет изучение Солнца, сообщил представитель ISRO в социальной сети X.

Ракета-носитель начала движение в 09:20 утра по московскому времени с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Через час с небольшим Aditya-L1 вывели на заданную орбиту. Чтобы миссия состоялась, была взята ракета для полярных спутников PSLV.

Миссия Aditya-L1 — специализируется именно на изучении Солнца. Ученые отмечают, что запуск прошел абсолютно успешно, без каких-либо погрешностей. Космический аппарат оснащен уникальными и мощнейшими приборами для фиксации изменений поверхности звезды.

Прежде сообщалось, что в конце августа индийский луноход «Прагъян» нашел на спутнике Земли полезные ресурсы. Индийское космическое агентство сообщило, что анализ выявил частички марганца, кремния и кислорода. Также ученые не исключают наличие водорода.

23 августа президент России Владимир Путин поздравил власти Индии с посадкой космической станции «Чандраян-3» на Луну. Теперь эта страна стала четвертой «лунной державой» после США, Китая и СССР.

Ранее 5-tv.ru писал, что Индия запустила в космос станцию по изучению Солнца.

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