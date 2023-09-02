Осенний депрессняк: мем с печальным плюшевым Гарфилдом покорил TikTok

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Полина Долгова
Полина Долгова 22 0

Мем с печальным плюшевым Гарфилдом покорил TikTok

Фото, видео: Кадр из к/ф «Гарфилд», реж. Питер Хьюит , 2004 г.; Telegram / ДЬИИКЭЙ КОНТЕНТ/ djiikeytop; 5-tv.ru

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Почему пользователи социальной сети видят в нем себя?

Неожиданно для всех за окном наступила осень, которая принесла с собой хандру. Теперь хочется все больше времени проводить дома под теплым одеялом с чашкой горячего чая.

Такое же настроение и у плюшевого героя фильма «Гарфилд». Видео с ним завирусилось в социальной сети TikTok. Пользователи поддерживают эмоциональное выгорание персонажа и видят в нем себя.

Все видео в блоге выглядят примерно одинаково. У игрушечного кота тяжелые грустные глаза, он сидит совершенно один в наушниках при мерцании свечи или в автомобиле и смотрит вдаль, а на заднем фоне играют меланхоличные треки. Например, No Surprises группы Radiohead или же Where Is My Mind легендарной Pixies.

«Вот что я чувствую, когда выключаю компьютер и ложусь спать, зная, что ничего не сделал на завтра»;

«Боже, этот аккаунт — самое правдоподобное, с чем я когда‑либо сталкивался, спасибо вам», пишут в комментариях.

За месяц страничка с нуля набрала более 139,6 тысячи подписчиков и 4,5 миллиона лайков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как мемы стали главным средством психологической разрядки.

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