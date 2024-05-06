Возникли осложнения: врач рассказал о состоянии Николая Носкова

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 962 0

У Николая Носкова выявили осложнения пневмонии

Возникли осложнения: врач рассказал о состоянии Николая Носкова

Фото: Стукалин Евгений / ТАСС

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Известный музыкант попал в больницу 3 мая.

Народный артист РФ Николай Носков был экстренно госпитализирован три дня назад. По словам врачей, на данный момент певец находится в отделении пульмонологии в состоянии средней тяжести, сообщает источник 5-tv.ru.

Острое респираторное заболевание (ОРЗ) спровоцировало правостороннюю пневмонию. Кроме того, у певца в ходе лечения возникло осложнение — тромбоэмболия мелких ветвей.

Лечение также осложняется рядом серьезных хронических заболеваний, которые возникли после перенесенного инсульта несколько лет назад.

В 2017 году Николай Носков попал в больницу из-за тромба в тяжелом состоянии, вместе с тем он перенес инсульт, это обнаружилось уже при обследовании на месте. Уже через год он вернулся к музыке в сотрудничестве с Виктором Дробышем, хотя полной реабилитации добиться не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Носкова раскрыла правду о состоянии мужа.

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