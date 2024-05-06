Зеленский опять выступил за продление всеобщей мобилизации на Украине
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
Фото: www.globallookpress.com / Str
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Киевский режим ввел военное положение после начала российской спецоперации по защите Донбасса. И не единожды его продлевал.
В Верховную раду внесены проекты законов о продлении срока действия на Украине военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток. Такие данные указываются на сайте украинского парламента.
Законопроекты внес президент Незалежной Владимир Зеленский. Один из документов предлагает продлить военное положение с 05:30 14 мая на 90 суток. На такой же срок с 14 мая Зеленский хочет продлить всеобщую мобилизацию.
Зеленский ввел на Украине военное положение и объявил всеобщую мобилизацию после начала российской спецоперации по защите Донбасса. После этого их срок действия неоднократно продлевался. В таких условиях мужчинам от 18 до 60 лет не разрешается покидать страну, на поля боя их отправляют активно: повестки доставляют и домой и по месту работы, некоторых посылают в ТЦК прямо с улицы.
Киевский режим также неоднократно ужесточал мобилизацию. Так, весной 2024-го Верховная рада приняла очередной такой закон. Документ, в первую очередь, ужесточает порядок проведения мобилизации на Украине, предусматриваются наказания за уклонения. В документе также уточняются категории лиц, подлежащих призыву.
Ранее 5-tv.ru писал, что США активизировали работу по смене Владимира Зеленского. По данным Службы внешней разведки РФ, они установили контакты с некоторыми украинскими политиками, которые, как предполагается, могут занять пост президента Незалежной. При этом Вашингтону пока невыгодно «убирать» Зеленского, ведь деньги за продолжение конфликта поступают огромные.
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