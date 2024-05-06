Недетская болезнь: каким инфекциям подвержены даже взрослые

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 38 0

Инфекционист Лобзин: делать прививку необходимо в любом возрасте

Недетская болезнь: каким инфекциям подвержены даже взрослые

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

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В опасности находятся те, кто не сделал важные прививки.

Такие болезни как корь, краснуха и паротит считаются детскими. Но они могут пошатнуть иммунитет взрослого человека в современном мире. Об этом сообщил врач-инфекционист Юрий Лобзин в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, на данный момент правильно говорить не «детские инфекционные болезни», а инфекционные заболевания у детей. Раньше достаточно было пережить их один раз, чтобы выработался стойкий пожизненный иммунитет, однако сегодня все изменилось и обнаружить эти болезни может каждый.

Юрий Лобзин отметил, что особенно уязвимы дети в первый год жизни, для них опасна любая инфекция, которые могут вызвать осложнения, поэтому важно провести вакцинопрофилактику ротавирусной инфекции, чтобы избежать последствий.

Острые респираторные и кишечные инфекции становятся угрозой для представителей любой возрастной группы, уверен врач. Он рекомендует взрослым не терять бдительность и даже тем, кто был вакцинирован, потому что иммунитет под разными факторами может снизиться. Быть особо осторожными следует и тем, у кого не было прививок и позаботиться об их получении, подчеркнул специалист.

При первых признаках болезни он советует не ходить на работу и посетить врача и пройти курс лечения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие лекарства нельзя давать детям.

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