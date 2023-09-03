Спорт и питание: как королева фитнеса Джейн Фонда держит себя в форме в 85 лет

Актриса продолжает следить за фигурой даже в своем возрасте. Как ей это удается?

Актриса Джейн Фонда по праву носит прозвище королевы фитнеса. Ей уже 85 лет, а она до сих пор прекрасно выглядит. Многие ее помнят по кассетам, в которых она обучала домохозяек аэробике. Упражнения актриса разрабатывала сама. Они были простыми, но эффективными. Повторить увиденное мог почти каждый. По сей день она показывает людям, что иметь красивую фигуру можно даже в любом возрасте.

А в хорошей форме королева фитнеса находится благодаря тому же спорту. Хоть актрисе уже и 85, но она продолжает усердно заниматься каждый день. Своему комплексу тренировок обладательница двух премий «Оскар» следует уже 41 год. Но все равно, учитывая возраст, произошли некие изменения. Например, она стала выполнять упражнения медленнее, чтобы избежать болей.

В один день она тренирует руки, а в другой бедра с ногами. И среди пунктов упражнений, которые она выполняет, всегда находится время для эспандера.

Рацион питания женщина также соблюдает. Она не придерживается диет, но все равно следит за тем, что ест. Как правило, на ее столе лежит что-то красное, желтое или оранжевое. А иногда она предпочитает что-то белое. В основном в ее рот попадает ямсовая фасоль.

Завтрак для актрисы — самый важный прием пищи. Во время него она съедает треть ежедневных калорий. Остальные части она оставляет на обед и ужин. Вечером лучше отдать предпочтения блюдам с большим содержаниям белка. Главное, чтобы в нем было, как можно меньше углеводов. А отказываться от ужина актриса не рекомендует.

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