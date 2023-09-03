Все идет по плану? На Украине все чаще выступают против политики Зеленского

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В Киеве на митинг вышли родственники пропавших без вести украинских военнослужащих.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre; 5-tv.ru

Тревожный звоночек прозвенел для Зеленского и его свиты на этой неделе. В Киеве на митинг вышли родственники пропавших без вести украинских военнослужащих. Многие надеются, что их мужья, сыновья и братья в российском плену, и они вернутся.

По официальной статистике неизвестна судьба более, чем 20 тысяч солдат ВСУ. Неофициально — пропавших без вести более 100 тысяч. «Майдану вдов» нечего терять.

Почему так много пропавших без вести? Дело в том, что Киеву выгодно как можно дольше не признавать потерь, в этом случае от государства положена выплата 15 миллионов гривен разово, если солдат в плену выплата 100 тысяч гривен в месяц, а если в списках не значится, то и платить не надо. Вот и секретят.

Но иногда происходят «сбои системы», так крупнейший на Украине сотовый оператор Киевстар запустил в соцсетях челлендж, чтобы пополнить фонд помощи ВСУ. При этом говорится, что уже 400 тысяч абонентов стали «недоступными». Возможно это была опечатка, глупость рекламщиков, но потери большие, их не скрыть, их начинают признавать и «привыкать» по мнению главы украинской разведки.

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