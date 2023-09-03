Ушел не по-английски: Уоллес пытался сорвать контракт на поставку вертолетов США

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 30 0

Уоллес пытался сорвать контракт с США на поставку вертолетов перед своим уходом

Ушел не по-английски: Уоллес пытался сорвать контракт на поставку вертолетов США

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/dts Nachrichtenagentur

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Перед своей отставкой экс-министр обороны решил устроить настоящий «Last Dance» и удивил даже коллег за океаном.

Перед своим уходом с поста министра обороны Великобритании Бен Уоллес решил пошуметь напоследок. Его уход «английским» точно не назовешь. Ведь перед своей отставкой политик пытался сорвать поставки вертолетов Chinook из США. Об этом рассказал источник издания The Sunday Times.

Великобритания должна была совершить серьезную сделку по покупке военной техники с Соединенными Штатами. Американцы собирались продать Королевствам 14 вертолетов Chinook H-47.

Но в августе министр обороны США Ллойд Остин получил неожиданное письмо от своего коллеги. Бен Уоллес вышел с предложением пересмотреть договоренности. При этом остальное правительство Великобритании, включая премьер-министра, еще не приняли окончательное решение. А после поступка политика власти сочли такое решение вредоносным для дипломатических отношений с США.

Источник рассказал изданию, что Уоллес скептически относился к контракту со Штатами, особенно после его увеличения на 630 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Британии горюют из-за отставки Уоллеса и ситуации на Украине.

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