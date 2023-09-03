Поддаться чувствам: прогноз Таро на неделю с 4 по 10 сентября

Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Айгуль Хуснетдинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на неделю с 4 по 10 сентября.

Основная энергия недели (Карта — Туз Пентаклей)

Энергия недели — это основная карта, на которую нужно ориентироваться при принятии важных решений. На сей раз нам выпадает Туз Пентаклей. Эта карта — лучшее свидетельство того, что все будет складываться наилучшим образом. Все идеи дадут всходы. Вы можете рассчитывать на очень большую прибыль. Дела сдвинуться с мертвой точки. Туз Пентаклей говорит нам о том, что все материальные запросы будут реализованы. Главное — не бояться самих себя и действовать решительно.

Финансы (Карта — Повешанный)

Выпавшая карта говорит о том, что с финансами, при всей благоприятной обстановке, будет все-таки непросто. Этот период — промежуточный, так что не стоит впадать в уныние. Главное — задаться целью. При этом — не возлагать надежды на какие-то пустые проекты. С финансами важно быть аккуратнее и ждать удобного момента, не рисковать, не идти на поводу у эмоций.

Здоровье (Карта — Девятка Кубков)

Что же касается здоровья, то в этом случае все будет прекрасно, говорят Таро. Девятка Кубков сулит стабильное состояние, без негативных перемен. Все, что от вас требуется сегодня, это не столько следить за своим здоровьем, сколько понимать, что все нормально с вашим внутренним состоянием. Не нужно анализировать проблемы, важно просто обратить внимание на то, как много в вашей жизни радостей.

Личная жизнь (Карта — Рыцарь Мечей)

В отношениях может произойти некий дисбаланс — поэтому важно быть всегда в коммуникации с любимым человеком. Если вы находитесь в отношениях, то может появиться кто-то третий. Если вы одиноки — вполне возможны романтическая встреча. Так или иначе эта карта не столько про романтические процессы, сколько про то, что происходит вокруг вас, что окружает вашу пару. Рекомендует обратить внимание на все самое интересное, что происходит в мире. Карта очень благоприятна для знакомств. Это осень, которая всегда приносит что-то новое.

Совет недели (Карта — Колесо Фортуны)

Колесо Фортуны — уникальная карта. Она говорит о том, что пора довериться потоку судьбы и верить в то, что происходящие события, — лучшее, что может с вами происходить. Они способны привести вас к наивысшему благу. Доверять Вселенной очень сложно. Но именно сейчас это важно сделать.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз на неделю с 4 по 10 сентября.