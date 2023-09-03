Умерла сестра певицы Рианны

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Алина Крылова
Алина Крылова 132 0

Сестра Рианны умерла в возрасте 28 лет

Умерла сестра певицы Рианны

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche

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Радость от появления на свет второго ребенка артистки омрачило печальное известие.

Радость от рождения второго ребенка у певицы Рианны омрачило траурное известие. В возрасте 28 лет ушла из жизни двоюродная сестра знаменитости, Танелла Аллейн.

По предварительной информации The Sun, девушка скончалась спустя всего несколько дней после родов певицы. Что именно стало причиной случившегося, неизвестно.

Похороны состоялись 28 августа в кругу самых близких людей. На церемонии звучали песни самой Рианны.

«Нелла была особенной. Дерзкой и храброй. Мы так любили друг друга», — произнесла речь приемная мать Танеллы Джули-Энн Брайан.

Помимо Рианны у Танеллы была еще одна сестра, которая умерла в 14 лет, а шесть лет назад девушка похоронила брата. Тейвона Аллена застрелили на улице.

Сама Рианна хранит молчание в соцсетях. Болезненную утрату певица предпочла пережить в кругу семьи и при поддержке супруга.

Ранее 5-tv.ru писал, что третьего августа артистка и ее избранник, рэпер A$AP Rocky, во второй раз стали родителями. О беременности певица объявила на Superbowl.

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