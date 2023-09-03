«Дуально»: Стас Пьеха впервые раскрыл отношение к пластике

Собирается ли артист ложиться под нож хирурга?

История с певицей Славой и ее конфликт с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым вряд ли оставил равнодушным кого-то из артистов. Кто-то из знаменитостей решил навсегда отказаться от идеи «перекраивания» себя, а кто-то счел это отличным поводом для пиара.

Недавно оправившийся после госпитализации из-за проблем с сердцем Стас Пьеха раскрыл свое реальное отношение к пластическим операциям. На концерте, посвященном Дню знаний в Кремле, артист категорично заявил корреспонденту 5-tv.ru — он приемлет только те вмешательства, которые продиктованы медицинскими показаниями. Любой другой «улучшайзинг» неизменно ведет к утрате индивидуальности.

«Если это продиктовано отклонениями — то это допустимо. Если же это продиктовано модой и при этом с лицом все было и так хорошо, то… Сейчас слишком много излишеств в пластической хирургии. Я отношусь дуально», — подчеркнул он.

Одной из последних знаменитостей, кто решился на эксперименты с внешностью, стала Виктория Боня. Блогер захотела стать обладательницей «лисьих глазок», вот только поклонники знаменитости результат преображения не оценили.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем знаменитости решаются на пластику.